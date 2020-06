PREVISIONI METEO DOMANI 7 giugno, forte MALTEMPO in arrivo sull’ITALIA: zone colpite

La situazione sinottica sull’Europa

Europa interessata da una vastissima figura depressionaria con valori di pressione al suolo fino a 985 hPa sul Mar del Nord e annesse correnti di aria fredda in quota. Perturbazione subordinata alla precedente anche in Italia con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa e maltempo con piogge o temporali. Un campo di alta pressione agisce sull’oceano Atlantico con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 7 Giugno 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino maltempo diffuso su tutte le regioni eccetto in Emilia Romagna con temporali o piogge. Al pomeriggio precipitazioni in ulteriore intensificazione ovunque e possibili nubifragi. In serata ancora forte maltempo con piogge diffuse e intense su tutte le regioni. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati o forti da sud est. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino cieli poco nuvolosi o irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni con tempo stabile. Al pomeriggio fenomeni sui settori interni e sulla Toscana, variabilità asciutta altrove. In serata precipitazioni sparse su tutte le regioni eccetto sulla costa adriatica. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari molto mossi o agitati.