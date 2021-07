PREVISIONI METEO domani 7 luglio: tempo stabile grazie all’anticiclone in ITALIA ma attenzione a locali temporali

Situazione sinottica europea

Circolazione depressionaria sul Mare del Nord che si allunga fin sulla Penisola Iberica, con un minimo di al suolo intorno a 1005 hPa poco a nord delle Isole Britanniche. Questa porta tempo instabile sull’Europa centro-occidentale con piogge e temporali diffusi anche di forte intensità. L’anticiclone africano si espande invece sul Mediterraneo centro-occidentale con valori di pressione al suolo intorno a 1015 hPa. Campo di alta pressione anche tra Scandinavia e Russia con massimi al suolo fino a 1020 hPa.

Previsioni meteo per domani, 7 luglio

Al Nord: Al mattino tempo instabile al Nord-Ovest con piogge sui rilievi in sconfinamento sui settori adiacenti, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio piogge e temporali sulle Alpi centrali ed occidentali, in sconfinamento sul Piemonte, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata piogge e temporali su Piemonte, valle d’Aosta e Lombardia, stabile sugli altrove. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo stabile e qualche nube in arrivo sulle regioni tirreniche. In serata vengono rinnovati condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.