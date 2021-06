PREVISIONI METEO domani 8 giugno: TEMPORALI attesi nelle ore pomeridiane da NORD a SUD, ecco la situazione

Situazione sinottica europea

Un’area di alta pressione si estende dalla penisola Iberica, raggiungendo i paesi scandinavi con massimi al suolo fino a 1025 hPa. L’italia si trova alle prese con una flebile circolazione instabile in quota che permetterà temporali per gran parte della giornata. A sud della Groenlandia si trova infine un’area depressionaria composta da due minimi di bassa pressione, uno di 1000 hPa circa ed un altro a ridosso dell’Islanda di 1005 hPa.

Previsioni meteo per domani, 8 giugno

Al Nord: Al mattino molte nuvole e pioviggini tra Liguria ed Emilia Romagna. Al pomeriggio instabilità con fenomeni temporaleschi sparsi, più asciutto sui settori costieri di Veneto e Friuli. In serata fenomeni in esaurimento, con instabilità relegata ai settori Alpini. Temperature minime stabili o in rialzo e massime in lieve diminuzione al nord-ovest, in aumento sul Triveneto. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con locali piogge tra Toscana e Lazio. Forte instabilità al pomeriggio, con rovesci e temporali, più asciutto sulle coste Toscane. In serata migliora sulle regioni centrali, con residue precipitazioni tra Appennino, basso Lazio e Toscana. Temperature minime in diminuzione e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.