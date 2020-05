PREVISIONI METEO domani 8 Maggio 2020: Bel tempo in Italia con cieli sereni o poco nuvolosi, temperature in aumento

La situazione sinottica sull’Europa

Campo di alta pressione stabile sull’Europa centro-occidentale con valori al suolo fino a 1025 hPa tra il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Francia e la Germania. Vasta circolazione depressionaria presente in pieno oceano Atlantico con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa. Depressione e annesse correnti più fredde in quota in azione sui Balcani con piogge e temporali sparsi. Bel tempo in Italia con l’anticiclone presente.

Previsioni meteo per domani, 8 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità alternata a schiarite su tutti i settori. In serata nessuna variazione con schiarite più ampie e locali addensamenti in transito. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni, innocui addensamenti solo su Toscana e Lazio. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità alta in transito su tutte le regioni. In serata ancora nubi sparse alternate a schiarite ma senza fenomeni associati. Temperature minime in lieve calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti meridionali o sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.