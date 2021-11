PREVISIONI METEO domani 8 novembre: tempo instabile in ITALIA ma con fenomeni più intensi al Sud

Situazione sinottica europea

Una massa d’aria fresca e instabile si trova tra Mediterraneo occidentale e nord Africa, con un minimo di bassa pressione nei pressi della Sardegna intorno ai 1010 hPa. Un campo di alta pressione di origine azzorriana si estende dall’atlantico raggiungendo le propaggini meridionali della Gran Bretagna con massimi fino a 1025 hPa. Altro cuneo d’alta pressione presente sul Mediterraneo orientale che lambisce Grecia e Turchia, portando temperature in rialzo sulle regioni del Sud.

Previsioni meteo per domani, 8 novembre

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge sparse di debole o moderata intensità, più asciutto sul Piemonte. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto su Liguria, Emilia Romagna e Veneto, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sull’Emilia Romagna, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Neve oltre i 1000 metri. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 8 novembre

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito con isolate piogge su Marche, Abruzzo e basso Lazio ma di debole intensità. Al pomeriggio ancora tempo instabile con nuvolosità irregolare e fenomeni possibili su tutti i settori. In serata nuvolosità in transito con piogge sparse su tutte le regioni. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.