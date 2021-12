PREVISIONI METEO domani 9 dicembre: maltempo in ITALIA con piogge, temporali e neve

Situazione sinottica europea

Anticiclone delle Azzorre posizionato sul basso Atlantico con valori massimi al suolo intorno a 1035 hPa in corrispondenza delle omonime Isole. Vasta circolazione depressionaria situata nei pressi dell’Islanda con un minimo di pressione al suolo intorno a 975 hPa. La stessa si allunga fin verso il Mediterraneo centrale dove troviamo un altro minimo di pressione al suolo con valori intorno a 1000 hPa, responsabile del maltempo sull’Italia. Alta pressione di natura termica tra Finlandia e Russia con massimi al suolo intorno a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 9 dicembre

Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con precipitazioni sparse su Emilia Romagna e Triveneto, nevose a bassa quota. Al pomeriggio ancora fenomeni su Triveneto e Romagna, asciutto altrove con maggiori schiarite tra Liguria e Piemonte. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità e schiarite, residue piogge sulla Romagna. Temperature minime e massime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse su Toscana e Lazio, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile su tutti i settori con piogge e acquazzoni diffusi. In serata ancora piogge su Umbria, Marche e Abruzzo, tendenza a miglioramento altrove. Neve fino a 700-1000 metri in Appennino. Temperature minime in lieve aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.