PREVISIONI METEO domani 9 luglio: tanto SOLE in ITALIA da nord a sud

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione livellato intorno ai 1030 hPa, si estende dalle Isole Azzorre fino a raggiungere la Gran Bretagna, abbracciando anche l’Italia che si trova sul bordo orientale di quest’ultimo. Ad est una saccatura depressionaria alimenta un minimo di 1010 hPa, portando piogge sui settori orientali dell’Europa.

Previsioni meteo per domani, 9 luglio

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati, salvo locali acquazzoni sulle Alpi occidentali. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in rialzo e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 9 luglio

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, innocui addensaamenti in Abruzzo. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 9 luglio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo attesa con cieli soleggiati e qualche nube in Calabria. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in stazionari o in lieve rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.

