PREVISIONI METEO domani 9 Maggio 2020: ennesima giornata di bel tempo in Italia e temperature in ulteriore aumento

La situazione sinottica sull’Europa

Campo di alta pressione stabile sull’Europa con valori al suolo fino a 1020 hPa sull’Italia. Vasta circolazione depressionaria presente in pieno oceano Atlantico con un minimo al suolo intorno a 1000 hPa. Depressione e annesse correnti più fredde in quota in azione su est Europa con piogge e temporali sparsi. Bel tempo in Italia con l’anticiclone presente.

Previsioni meteo per domani, 9 Maggio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli sereni su gran parte dei settori salvo innocua nuvolosità in transito al Nord Est e addensamenti sul Piemonte. Al pomeriggio possibilità di deboli piogge sull’Alto Adige, bel tempo e sole prevalente altrove. In serata nubi in aumento al Nord Ovest, persiste locale instabilità sulle Alpi centro-orientali. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti sud orientali orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi medio-alte in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio schiarite più ampie quasi ovunque salvo maggiori addensamenti nel nord delle Marche. In serata torna ad aumentare la nuvolosità a partire dai settori tirrenici. Temperature minime in aumento e massime stazionarie. Venti deboli o moderati dai quadranti sud orientali. Mari poco mossi o mossi.