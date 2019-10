PREVISIONI METEO – FLUSSI PERTURBATI ancora al sud, MALTEMPO con ROVESCI a tratti anche forti, ecco dove

Ottobrata al centro-nord

Sulle regioni centro-settentrionali si sta assistendo già da qualche giorno a un’ondata di bel tempo, data da una rimonta anticiclonica di origine africana. Il tempo in queste zone rimane dunque prettamente stabile e asciutto, con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi e temperature anche di 4 o 5°C sopra la media del periodo. Qualche nebbia si è generata sulla Val Padana e nelle valli in generale del centro-nord.

Maltempo nel ragusano e siracusano oggi

Per quanto riguarda la giornata di oggi, dei rovesci stanno ancora interessando la Sicilia a causa dei flussi perturbati portati in loco ancora da una goccia fredda attiva sul basso Mediterraneo. Migliora invece sulla Sardegna orientale e sulla Calabria, entrambe interessate ieri dal maltempo, seppur in maniera decisamente meno intensa della Trinacria (dove si è registrato anche un morto). Meglio in generale anche nel resto del sud Italia, dove i cieli rimangono prevalentemente sereni o poco nuvolosi, soprattutto sui settori adriatici.

Domani giornata fotocopia

Dal punto di vista meteorologico ovviamente, la giornata di domani lunedì 28 ottobre sarà una giornata praticamente fotocopia rispetto a quella che si avrà nel corso di oggi, con ancora flussi instabili sul sud Italia provenienti dalla goccia fredda che insisterà ancora sul basso Mediterraneo. Ne deriva che quindi il maltempo interesserà ancora le medesime zone, ovvero il ragusano e il siracusano, con rovesci perlopiù di debole o moderata intensità e solo a tratti localmente intensi.