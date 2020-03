PREVISIONI METEO – FLUSSO ATLANTICO nel Mediterraneo, PIOGGE in arrivo in ITALIA, ecco dove

Nella giornata di domani sabato 28 marzo il flusso atlantico subirà un abbassamento investendo in pieno il Mediterraneo e la nostra Penisola. Ciò non mancherà chiaramente di apportare condizioni di maltempo sull’ Italia , seppur senza troppi eccessi di intensità. Piogge interesseranno soprattutto le regioni meridionali italiane e il medio-basso versante adriatico, con qualche locale pioggia in sconfinamento sul versante tirrenico fino alle prime ore della prossima notte.

Eccezione in tutto ciò la fanno ancora alcune aree della Sicilia jonica, la cui situazione dal radar nel corso del pomeriggio odierna la vedeva interessata ancora da qualche pioggia intensa anche a carattere di nubifragio. Esse hanno però interessato per un breve periodo di tempo le aree suddette, causando dunque un accumulo generalmente debole. Ora le piogge si stanno spostando verso la Calabria, perdendo molto della loro intensità durante il tragitto.

Tempo più asciutto al nord, schiarite solo a partire dalla serata

Le regioni settentrionali vivranno condizioni meteo comunque migliori rispetto al resto della nostra Penisola, seppur in un contesto iniziale di cieli piuttosto disturbati, soprattutto in Lombardia. Seguiranno però schiarite nel corso della serata con rasserenamenti ampi e tempo che dunque rimarrà asciutto, differentemente da quanto avverrà sulle regioni centro-meridionali dove rimarranno sotto gli effetti del flusso atlantico, come scritto in precedenza.