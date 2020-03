PREVISIONI METEO – Fronte PERTURBATO in ingresso in ITALIA con PIOGGE a tratti INTENSE, ecco dove

Piogge sparse e localizzate in alcune aree meridionali del Paese

Nella giornata odierna piogge sparse stanno interessando in maniera localizzata alcune aree joniche del Paese come quelle della Sicilia e della Calabria e anche il Lazio. I fenomeni appaiono comunque generalmente deboli o al più moderati, ma sono anche piuttosto brevi, tali da apportare al suolo un accumulo veramente blando. Nelle prossime ore l’instabilità continuerà ad interessare in maniera localizzata il Lazio centro-meridionale e il versante tirrenico siciliano, mentre si farà un po’ più diffusa sulle regioni joniche della nostra Penisola.

Anticiclone ko ormai da diverso tempo

L’Anticiclone ormai appare in balia delle numerose perturbazioni in affondo nel nostro Paese. Nonostante infatti la stagione primaverile sia dalla parte dell’Alta pressione, essa è stata letteralmente tramortita nei passati giorni dall’arrivo del freddo artico continentale di diretta provenienza russa. Quest’ultima ha tra l’altro favorito successivamente una discesa del flusso atlantico verso l’Italia e il Mediterraneo i cui effetti sono tutt’ora noti.

Domani ancora maltempo sulla nostra Penisola

Nella giornata di domani domenica 29 marzo il maltempo avvolgerà ancora l’Italia grazie alla persistenza del flusso atlantico nella prima metà di giornata e di una nuova perturbazione in arrivo dai quadranti settentrionali nella seconda parte della stessa. Tra notte e mattina infatti le piogge saranno localizzate e occasionali sui settori jonici del Paese, mentre altrove il tempo rimarrà più asciutto solo inizialmente, seppur in un contesto comunque nuvoloso.