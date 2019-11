PREVISIONI METEO – Generale ATTENUAZIONE dei fenomeni, ma ancora MALTEMPO con PIOGGE residue, ecco quando e dove

L’Autunno è tornato in Italia E’ da qualche giorno che in Italia troviamo una situazione di generale instabilità, anche se il maltempo a parte nella giornata di ieri e in quella di oggi non è stato particolarmente diffuso sul nostro Paese. Questo a causa di un flusso perturbato che da circa una settimana si sta presentando davvero molto basso sul comparto europeo, come dovrebbe essere comunque nella stagione autunnale. Quello che interessa invece lo stivale da ieri è una saccatura di origine nordatlantica che si è gettata sul Tirreno settentrionale provocando una situazione di generale maltempo che ha interessato e continua ad interessare soprattutto le regioni tirreniche e il nord. Forte maltempo in Liguria oggi Nella giornata odierna la regione più duramente colpita risulta essere la Liguria di Levante dove si registrano accumuli di pioggia al suolo fino ad oltre 100 millimetri nella città di Lavagna, località nel genovese orientale. Spostandoci però ancora più verso oriente troviamo accumuli più bassi, ma comunque decisamente elevati a Moneglia, dove si registrano 94 millimetri. Maltempo che comunque ha sferzato in maniera più o meno intensa su tutte le regioni tirreniche quest’oggi, da nord a sud. Domani correnti atlantiche iniziano ad abbandonare il Paese Nella giornata di domani lunedì 4 novembre la saccatura di origine nordatlantica responsabile di quest’ondata di maltempo sarà in procinto di abbandonare il nostro Paese spostandosi verso oriente. Essa non mancherà però di apportare residua instabilità soprattutto nelle primissime ore della giornata di domani: tra la notte e la mattina sono infatti previste ancora precipitazioni intense in Campania e sulla Calabria tirrenica, mentre qualche rovescio si avrà anche sui settori centrali tirrenici nel corso del pomeriggio, con accumuli al suolo qui generalmente deboli.

Neve sulle Alpi occidentali Nella giornata di domani lunedì 4 novembre inoltre non mancheranno ancora le nevicate sulle Alpi, in special modo sul settore occidentale. I fenomeni nevosi potrebbero interessare le Alpi a intermittenza per tutta la giornata e a partire da una quota di circa 1800/1900 metri. Decisamente meglio sul resto dell’arco alpino dove i cieli si mostreranno comunque da parzialmente a molto nuvolosi.

Tempo più asciutto al nord Le condizioni meteo tenderanno invece a un miglioramento sulle regioni settentrionali e in particolar modo sulla Liguria, colpita in modo particolare dal maltempo di oggi con accumuli anche oltre i 100 millimetri come spiegato qualche paragrafo fa. Malgrado la nuvolosità a tratti anche minacciosa dunque, al nord mancherà l’innesco per la formazione di rovesci e/o temporali con il tempo che quindi rimarrà prevalentemente asciutto in questo settore.