Previsioni meteo: il caldo fuori stagione sta per colpire in pieno molte regioni. Attesi oltre +20 ° C. – Se non fosse per il calendario, tutto si direbbe tranne che essere a gennaio. Invece di vivere i giorni più freddi dell’intero anno, ci troviamo a commentare giornate dal sapore primaverile. La saccatura che si stabilirà sul Mediterraneo occidentale con minimo tra Francia e Spagna, farà affluire aria calda dai quadranti meridionali verso la nostra Penisola, tiepidi venti di scirocco abbracceranno l’intera Italia. Il centro e il meridione (isole comprese) verranno interessate da un tempo molto mite, praticamente primaverile, con poche piogge e molte schiarite con temperature che potrebbero toccare i +20° C e addirittura superarli in regioni come Sicilia, Calabria e alcune zone della Puglia. Soprattutto nella parte orientale della Sicilia, causa ventilazione sostenuta da sud, sud-est, le temperature potrebbero arrivare a toccare valori di tutto rispetto, fino a +23. Più basse le temperature ma sempre sopra la media, al nord-ovest, dove nei prossimi giorni arriveranno piogge diffuse. […]