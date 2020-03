PREVISIONI METEO – INFURIA il FREDDO ARTICO in ITALIA, in arrivo NEVE a BASSISSIMA QUOTA, i dettagli

Tornano scenari invernali sull’Italia

Nella giornata odierna e già a partire per la verità dalla serata di ieri, gli scenari invernali hanno ripreso il possesso della nostra Penisola, dopo esattamente una settimana dalla precedente ondata fredda: essa aveva in quel caso riportato la neve fino in pianura e sulle coste del medio-basso versante adriatico, mentre in questo caso il nucleo gelido è rimasto confinato oltralpe e non è riuscito a riportare nevicate fino a quote pianeggianti, come vedremo.

Questa volta il nord più interessato

L’ondata di freddo che sta sferzando sull’Italia presenta esattamente la stessa matrice dell’ondata di una settimana fa: ciò non significa che però apporta gli stessi effetti, anzi. Le regioni settentrionali questa volta appaiono nettamente più interessate non solo dal crollo delle temperature, ma anche da quello relativo alla quota neve: essa nel corso della mattinata odierna si è infatti attestata intorno ai 300/400 metri.

Nevicate a tratti intense in arrivo in Appennino, maltempo sparso sull’Italia

L’azione dell’ondata di freddo di origine artico continentale si sposterà e si sta già spostando verso meridione, interessando nelle prossime ore e con l’avanzare della serata non solo la dorsale appenninica centrale, ma anche le colline abruzzesi. La quota neve si abbasserà infatti fino a toccare i 500/600 metri, ma il peggioramento non porta solo neve: piogge saranno attese nel resto della serata su basso Lazio, Campania e medio-basso versante adriatico, eccezion fatta per la Puglia centro-meridionale, almeno entro la mezzanotte.