PREVISIONI METEO – Instabilità residua in ITALIA, ma ATTENZIONE all’arrivo di una nuova PERTURBAZIONE domani, tutti i dettagli

Nella giornata di domani domenica 10 novembre, si avrà a che fare con residua instabilità al centro-sud, con rovesci di debole o al più moderata intensità possibili sui soli settori tirrenici, ad esclusione sembrerebbe della Sicilia. Ancora maltempo sulla Sardegna nelle ore della mattinata, mentre un nuovo fronte perturbato si prepara sul Tirreno e colpirà i settori tirrenici centrali entro il finire della giornata. I rovesci tuttavia non saranno intensi, con piogge generalmente moderate e accumuli non eccelsi.

Nelle prossime ore e precisamente nel corso del pomeriggio odierno l’instabilità si diffonderà più o meno in tutto il meridione, presentando a fine giornata accumuli generalmente omogenei con l’interessamento anche dei settori adriatici più meridionali, come la Puglia, fin ora quasi sempre saltata dalle piogge a causa della deriva troppo occidentale delle perturbazioni. Situazione meteo dunque estremamente dinamica quella italiana, con piogge e temporali anche sui settori occidentali della Sicilia accompagnati da raffiche di vento intense fino localmente ai 90km/h.

Il weekend ormai subentrato presenterà un duplice volto nel nostro Paese, con un miglioramento netto delle condizioni meteo al nord evidente già dalle prime ore di questa mattina e lo spostamento del maltempo sulle regioni centro-meridionali, dove è ora in atto qualche rovescio soprattutto sulla Sardegna occidentale e sul Molise. Qualche debole fenomeno interessa anche il Lazio in questi minuti, in special modo il pontino. Italia dunque divisa a metà tra il bel tempo al nord e il maltempo al centro-sud, soprattutto nella giornata di oggi.

Nella giornata di domani domenica 10 novembre il tempo tornerà a peggiorare anche sulle regioni settentrionali, dove tuttavia ad eccezione di qualche rovescio possibile in serata in Liguria di debole intensità il tempo rimarrà ancora asciutto. Sprazzi di sereno saranno ancora possibili sulle regioni nord-orientali, ma il fronte nuvoloso avanzerà velocemente dai quadranti occidentali interessando entro la notte successiva anche questi settori.

Migliora nel resto del sud

Ad eccezione della Campania e della Calabria alle prese ancora con qualche possibile residuo rovescio nella mattinata di domani domenica 10 novembre, sul resto del sud il tempo è previsto in netto miglioramento con ampie schiarite e addirittura rasserenamenti previsti sui settori adriatici più meridionali. Miglioramento dunque anche in Sicilia, come prima accennato, dove quest’oggi sferzeranno localmente in modo intenso i venti con raffiche fino a 90km/h nell’entroterra palermitano e trapanese.