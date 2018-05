Previsioni meteo: intenso maltempo in arrivo sulla nostra Penisola, rischio nubifragi su diverse regioni. Il dettaglio delle aree a rischio

Previsioni meteo: intenso maltempo in arrivo sulla nostra Penisola, rischio nubifragi su diverse regioni – La nostra Penisola è pronta a vivere una nuova e intensa fase di maltempo, pilotata dall’ingresso di correnti atlantiche che tenderanno ad invadere gran parte del vecchio continente, accompagnate da un generale calo delle temperature di oltre 8/10 gradi rispetto ai valori attualmente misurati. Nel corso delle prossime ore infatti un esteso fronte perturbato si tufferà letteralmente al Nord Ovest per poi spostarsi gradualmente sul resto delle regioni settentrionali, con le precipitazioni che potranno risultare localmente a carattere di nubifragio tra Piemonte, Liguria e Lombardia. Un nocciolo di aria fredda in quota tenderà successivamente ad isolarsi sul Tirreno centro-settentrionale, prolungando così la fase di maltempo a buona parte della prossima settimana. Inizialmente soltanto l’estremo sud e le Isole maggiori tenderanno ad essere esclusi da fenomeni significativi.