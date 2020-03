PREVISIONI METEO – INTRUSIONE di ARIA ATLANTICA più fresca, CALO TERMICO di oltre 5°C, ecco quando

Crollo termico di oltre 5°C al nord, temperature in generale calo altrove

L’aria atlantica in ingresso sulla nostra Penisola per la giornata di domani sabato 14 marzo non mancherà di apportare i suoi effetti anche sotto l’aspetto delle temperature con un crollo atteso in 24 ore di circa 5°C ed anche oltre in molte aree delle regioni settentrionali. Le temperature sul resto dell’Italia sono in generale e lieve calo, ma questo sarà più marcato al centro-sud per la giornata di domenica 15.