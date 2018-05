Previsioni meteo: nubi irregolari in transito su tutta Italia e precipitazioni diffuse nelle prossime ore, anche a carattere temporalesco.

Previsioni meteo: Italia interessata dalle correnti instabili in quota, temporali pomeridiani in arrivo – 7 Maggio 2018 –Dai primissimi giorni del mese si è aperta una lunga fase di tempo perturbato in Italia con la presenza di un profondo minimo di bassa pressione sul mar Tirreno il quale ha generato il transito di imponenti corpi nuvolosi su tutte le regioni e precipitazioni diffuse. Dalla Sardegna alla Sicilia, Abruzzo, Marche ed ora regioni nord-orientali le piogge cadute hanno raggiunto localmente i 100 millimetri. In queste ore saranno molto probabili rovesci o temporali pomeridiani sull’ Italia. Previsioni meteo ancora all’ insegna dell’ instabilità sull’ Italia anche nei prossimi giorni a causa dell’ assenza di una figura anticiclonica sufficientemente robusta, piuttosto le correnti più fresche in quota continueranno a transitare sulla nostra penisola producendo instabilità convettiva.