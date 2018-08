Previsioni meteo: piogge e temporali in arrivo ad iniziare dalle regioni settentrionali, nel fine settimana anche al centro e temperature in calo.

Previsioni meteo: maltempo in arrivo in Italia, miglioramento da Lunedì – Una vasta e profonda circolazione depressionaria di matrice nord-Atlantica agisce in Europa e genera piogge diffuse ora anche in Italia. Le previsioni meteo in Italia risultano piuttosto brutte nel fine settimana con l’ ondata di maltempo in arrivo ad iniziare dalle regioni settentrionali in queste ore con piogge diffuse e temporali sparsi anche di forte intensità, poi nella giornata di domani e di Domenica sarà il turno delle regioni centrali con i fenomeni più intensi tra Umbria, Marche e Abruzzo, temporali localmente anche al sud. Le temperature subiranno un brusco calo tra la giornata di Sabato e quella di Domenica con valori anche di 10°c in meno rispetto quelli attuali. Solo dalla giornata di Lunedì 3 Settembre avremo previsioni meteo migliori con le ultime piogge al centro e sole prevalente sul versante tirrenico. Anche le temperature tenderanno a risalire dalla giornata di Martedì. […]