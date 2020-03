PREVISIONI METEO – MALTEMPO NO STOP in ITALIA, nuove PIOGGE in arrivo, ecco quando e dove

La primavera è iniziata incespicando, l’Alta pressione è in ritirata

Non ha fatto neanche in tempo ad arrivare la primavera astronomica, grazie al relativo equinozio avvenuto nelle prime ore della mattinata della giornata di venerdì 20 marzo, che il tempo in Italia è subito iniziato a peggiorare, soprattutto nelle regioni meridionali, in particolare sulle Isole Maggiori. E’ in queste aree infatti che già a partire da ieri hanno a che fare con piogge comunque di debole o moderata intensità, con accumuli generalmente blandi.

Oggi instabilità in espansione al sud

Nella giornata odierna l’azione di una perturbazione africana in lieve risalita sul Mediterraneo meridionale porterà ancora delle piogge sulle Isole Maggiori, in particolare sulla Sicilia. L’instabilità si estenderà nelle prossime ore con l’avanzare della serata anche su altre zone dell’Italia meridionale, come l’Appennino lucano e la Calabria jonica. Non escluse prime nevicate in Abruzzo a partire dai 1000/1100 metri di quota entro fine serata, con accumuli comunque generalmente deboli.

Domani si avvicina una saccatura artico continentale, maltempo al sud Italia

Nella giornata di domani lunedì 23 marzo i flussi umidi in scorrimento sul Mediterraneo meridionale resisteranno e, contestualmente, si avvicinerà anche una saccatura di origine artico continentale dai quadranti orientali, che contribuirà ad acuire le condizioni di instabilità nella nostra Penisola. Infatti per domani le piogge sono previste ancora colpire alcuni settori italiani, soprattutto del sud Italia, vediamo quali.