Previsioni meteo: possibili nubifragi tra Sicilia, Calabria e in Sardegna, sole altrove. Possibile peggioramento ovunque nel fine settimana.

Previsioni meteo: maltempo sulla Sicilia, Calabria e Sardegna, più stabile e soleggiato sul resto d’ Italia – 2 Ottobre 2018 – Italia divisa in due in queste ore con sole e bel tempo al centro e al nord, piogge anche di forte intensità invece al sud e soprattutto sulle isole maggiori. Autunno giunto in Italia e non solo secondo il calendario astronomico ma anche dal punto di vista meteo con il maltempo che interesserà la Sicilia, la Calabria e la Sardegna secondo le ultimissime previsioni meteo. Piogge e forti temporali sono previsti nella giornata di Mercoledì sui settori orientali della Calabria e della Sardegna e su tutta la Sicilia mentre sulle restanti regioni meridionali le precipitazioni risulteranno più deboli e localizzate. Al centro e al nord Italia le previsioni meteo indicano invece sole e clima gradevole. Attenzione poi ad un nuovo impulso perturbato in arrivo probabilmente durante il finire della settimana in corso con piogge su tutta Italia e clima tipicamente autunnale.