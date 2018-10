Perturbazione verso il sud Italia con piogge e temporali, sole prevalente al centro-nord. Previsioni meteo verso un generale miglioramento in settimana prima di una nuova ondata di maltempo a fine mese.

Previsioni meteo: migliora il tempo anche al sud Italia e le temperature risulteranno gradevoli ovunque, ma solo fino a Sabato – Si apre una parentesi di bel tempo in tutta Italia con la depressione in definitivo allontanamento anche dal sud Italia e sole prevalente nelle giornate di Mercoledì, Giovedì e in quella di Venerdì. Avremo anche un sensibile aumento delle temperature con valori oltre la media specie durante le ore centrali della giornata sulle regioni centro-settentrionali e picchi anche di 25-26 gradi in città. Questa potrebbe essere tuttavia l’ ultima parentesi di clima tardo estivo in Italia in quanto le previsioni meteo indicano un peggioramento in arrivo dalla giornata di Sabato ad iniziare dalle regioni più settentrionali d’ Italia. Piogge attese quindi nel fine settimana, sabato per lo più a nord, domenica su tutta la penisola e con esse anche un sensibile calo delle temperature, non da escludere per ultimo anche il ritorno della neve in montagna a quote medio-alte.