PREVISIONI METEO – NUBIFRAGI in arrivo la PROSSIMA SETTIMANA, attenzione a queste zone

METEO IN GRADUALE PEGGIORAMENTO NEL FINE SETTIMANA

Le condizioni meteorologiche stanno gradualmente peggiorando su parte dell’Italia, per l’approssimarsi di correnti più umide ed instabili atlantiche. In particolare in queste prime ore di giornata i cieli risultano nuvolosi al Nord, con piogge in arrivo tra pomeriggio-sera su Liguria, Lombardia, Emilia e nevicate che interesseranno l’Arco Alpino a partire dai 700-900 metri, localmente più in basso tra alto Piemonte e Lombardia nordoccidentale. Tempo inizialmente più asciutto al Centro-Sud ed Isole, ma con piogge in arrivo nella giornata di Domenica sui settori tirrenici, specie centrali, e Sardegna. Fenomeni che in questa prima fase non risulteranno particolarmente intensi.

LUNEDÌ MALTEMPO CON PIOGGE E TEMPORALI, RISCHIO NUBIFRAGI

Con l’inizio della prossima settimana si concretizzerà un peggioramento decisamente più intenso sull’Italia; l’affondo di una saccatura Nord Atlantica, difatti, favorirà la formazione di una ciclogenesi con valori al suolo fino a 990 hPa, a ridosso del mar Ligure; intense correnti a circolazione ciclonica si attiveranno su tutte le Regioni, con venti che potranno raggiungere anche intensità di burrasca. Piogge e temporali che interesseranno dapprima il Nord Italia, per poi estendersi dal pomeriggio a gran parte delle Regioni centrali tirreniche, Sardegna e Campania; la fenomenologia potrà assumere carattere di forte intensità in particolare su Liguria di Levante, alta Toscana, Triveneto ed alta Lombardia, dove potranno cadere localmente anche 100 mm di pioggia. Piogge e temporali di forte intensità dal pomeriggio anche sul Lazio ed alta Campania.

NEVE ABBONDANTE IN ARRIVO SULLE ALPI

Non piogge intense e venti forti, ma le temperature a 850 hPa attorno ai 0/+2°C favoriranno nevicate copiose lungo tutto l’Arco Alpino mediamente a partire dai 1000-1200 metri; i fenomeni più intensi sono attesi sui settori centro-orientali, dove potrebbero cadere fino a 50 cm di neve fresca. Qualche fiocco potrà spingersi fin sotto i 1000 metri, specie nel Piemonte. Per quanto riguarda l’Appennino, il richiamo caldo in arrivo dai quadranti meridionali causerà un deciso aumento termico in quota, con la neve che cadrà solo sulle cime più elevate.