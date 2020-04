PREVISIONI METEO – Nuovo FRONTE PERTURBATO in arrivo sull’ITALIA, ecco dove e quando colpirà

Termina la fase invernale durata dieci giorni

Già dal pomeriggio è dichiarata praticamente conclusa la fase invernale che aveva avvolto l’Italia per circa dieci giorni, in particolare per buona parte della decade di marzo e, appunto, per i primi due giorni del nuovo mese, quello di aprile. La fase invernale prolungata è dovuta in particolare a due ondate di freddo di origine artico continentale, la prima delle quali ha riportato la neve fin sulle coste e sulle pianure del medio-basso versante adriatico e la seconda a quote molto basse su buona parte del territorio nazionale.

Maltempo su Isole Maggiori e aree joniche della Calabria e della Puglia

Nella giornata odierna l’instabilità oltre ad interessare le Isole Maggiori come in quella di ieri per effetto di un’area di bassa pressione sita sul Nordafrica, il maltempo si estendere anche su alcune aree joniche della Calabria e della Puglia, con fenomeni sparsi e di debole o al più moderata intensità, che hanno portato fin qui un accumulo piuttosto blando in loco. La perturbazione in questione funge da tappo affinché l’Alta pressione non si affacci nuovamente sul Mediterraneo e sulla nostra Penisola, almeno inizialmente.

Lenta transizione verso est della perturbazione per domani

Per la giornata di domani sabato 4 aprile tuttavia, l’area di bassa pressione presente attualmente sul Nordafrica inizierà a spostarsi lentamente verso est, lasciando campo libero all’Alta pressione di tornare ad ergersi sul Mediterraneo e sulla nostra Penisola, in particolare ad iniziare dalle regioni nordoccidentali. Tuttavia la lenta transizione della perturbazione nei bassifondi del Mediterraneo porterà nuovo maltempo proprio per domani sull’Italia, vediamo dove.