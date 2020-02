PREVISIONI METEO – Paradosso CLAMOROSO! ANTICICLONE si, ma con PIOGGE in arrivo, ecco dove

Anticiclone in atto sull’Italia

Come spesso è accaduto durante quest’inverno, l’Anticiclone è nuovamente tornato a fare visita non solo dell’Italia, ma anche del Mediterraneo centro-occidentale, dove sta apportando in queste condizioni meteo di generale stabilità, fatta qualche locale eccezione sulla Liguria, alle prese con deboli pioviggine intermittenti. Tutto ciò è inserito in un contesto di clima tutt’altro che invernale, con le temperature che ovunque superano la media del periodo.

Nebbie mattutine tra il ferrarese e il rodigino

L’Anticiclone oltre ad apportare generale bel tempo sulla nostra Penisola con temperature sopra la media del periodo, porta anche le condizioni favorevoli per la formazione dei banchi di nebbia da avvezione, grazie all’aria mite che scorre su un suolo nettamente più freddo. Nebbie si sono infatti riscontrate nelle località facenti parte del ferrarese e del rodigino, più intense nei pressi della foce del Po, li dove le condizioni di vento pressoché assente hanno permesso una riduzione di visibilità maggiore.

L’Alta pressione farà compagnia all’Italia fino a mercoledì, ma non mancherà qualche pioggia domani

L’Alta pressione che sta già portando i suoi effetti sulla stragrande maggioranza del territorio nazionale, avvolgerà la nostra Penisola fino alla giornata di mercoledì 19 febbraio. Tuttavia, un’improvvisa oscillazione della corrente a getto, abbasserà il fronte polare sull’Italia settentrionale: ciò, nonostante sul Bel Paese si risenta in prevalenza delle correnti anticicloniche, porterà però del maltempo su alcune zone dello stivale, vediamo quali.