Tempo ora più stabile in Italia anche se non mancherà occasione per qualche pioggia sulle regioni meridionali e in Appennino, previsioni meteo verso un sostanziale cambiamento da Giovedì.



PREVISIONI METEO: peggiora il tempo al nord-ovest e Sardegna con piogge anche intense, prevalentemente stabile sul resto d’ Italia – 9 Ottobre 2018 – Sole e bel tempo in gran parte d’ Italia in queste ore con le temperature che raggiungono i 26-27 gradi nella città di Roma, poco meno sulle restanti città d’ Italia. Solo in Sardegna sono già arrivate le prime nubi con associate piogge e nella giornata di domani, Mercoledì 10 Ottobre le previsioni meteo in Italia indicano ancora sole e bel tempo al mattino su gran parte della penisola eccetto in Sardegna, Piemonte e Liguria dove la parte più avanzata della depressione attualmente sulla Spagna causerà un marcato peggioramento: piogge anche di forte intensità sono attese infatti tra la giornata di Mercoledì e quella di Giovedì 11 Ottobre sulla Liguria, sul Piemonte, Valle d’ Aosta e in Sardegna. Locali piogge anche sulla Lombardia, Emilia e regioni tirreniche peninsulari oltre alla Sicilia, asciutto altrove.[…]