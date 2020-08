PREVISIONI METEO per domani 9 agosto: temporali sui rilievi, più sole e caldo in aumento altrove

La situazione sinottica sull’Europa

Un vasto campo di alta pressione di matrice afro-azzorriana si estende dall’Atlantico al Mediterraneo e poi sull’Europa fino a raggiungere la Scandinavia con valori di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Aria più calda in risalita dall’Africa interessa anche l’Italia con temperature in ulteriore aumento. Una circolazione depressionaria è ancora presente sul Mediterraneo orientale con una goccia fredda in quota tra Grecia e Turchia, responsabile di temporali e clima fresco. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini con una vasta circolazione depressionaria tra Groenlandia e Islanda.

Previsioni meteo per domani, 9 Agosto 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali sparsi sui rilievi alpini, più asciutto su coste e settori di pianure con ampie schiarite. In serata fenomeni in attenuazione e bel tempo su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo ovunque con cieli in prevalenza sereni. Al pomeriggio nubi in aumento sui settori interni con isolati fenomeni possibili sull’Appennino centrale, sole prevalente altrove. In serata ampie schiarite su tutte le regioni con poche nubi sparse. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.