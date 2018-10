Previsioni meteo: peggiora il tempo anche al centro e al nord Italia a causa della risalita della depressione attualmente sulle regioni meridionali.

Previsioni meteo: piogge in arrivo anche al centro Italia e dalla sera anche al nord, clima man mano più autunnale – 4 Ottobre 2018 – Atteso un peggioramento del tempo in Italia durante la giornata di Venerdì e quella di Sabato 6 Ottobre con le piogge tipiche autunnali in arrivo. La depressione responsabile dell’ intenso maltempo sulle regioni più meridionali nelle ultime ore e negli ultimi giorni tenderà a risalire lungo il mar Tirreno e causerà un tipico peggioramento meteo di stampo autunnale su tutte le regioni. Previsioni meteo Italia: attese piogge al mattino di Venerdì 5 Ottobre sulle regioni meridionali e sul Lazio, nel pomeriggio anche sulle regioni centrali e Romagna, in serata e nottata piogge diffuse anche al nord eccetto in Piemonte. Tempo instabile anche nella giornata di Sabato su tutte le regioni d’ Italia con cieli nuvolosi e piogge diffuse da nord a sud. Clima autunnale con le temperature destinate a calare sensibilmente nei valori massimi al centro e al nord Italia, stazionarie al sud.