Previsioni meteo: sole e clima piuttosto gradevole in Italia durante le ore centrali della giornata, attenzione alle nebbie mattutine

Previsioni meteo: anticiclone nord-africano dominante in Italia, sole prevalente eccetto foschie, nebbie e nubi basse, ecco dove.

Sole da nord a sud ma attenzione alle nebbie localmente molto fitte sulle regioni settentrionali e centrali.

Anticiclone dominante in Italia durante gran parte della settimana in corso e condizioni di elevata stabilità atmosferica. Previsioni meteo ora all’ insegna del bel tempo in tutta l’ Italia con sole da nord a sud eccetto foschie o nebbie. In questo periodo dell’ anno e in queste condizioni sinottiche infatti le foschie, nebbie e nubi basse trovano il loro abitat ideale specie in pianura Padana e valli interne del centro e del sud peninsulare.

Attenzione alle nebbie: localmente molto fitte sulle regioni centro-settentrionali.

La situazione sinottica generale indica due principali circolazioni atmosferiche: una vasta depressione sull’ oceano Atlantico in grado di generare maltempo sull’ Europa centro-settentrionale e un robusto anticiclone russo in congiungimento con l’ anticiclone nord-africano in risalita attraverso l’ Italia in gradi di assicurare totale stabilità atmosferica. Sole prevalente in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni specie lungo le coste e in montagna con le pianure e le valli offuscate da possibili foschie, nebbie e nubi basse. Temperature superiori la media del periodo con picchi di 20-22 gradi sulla capitale, 22-24 gradi al sud.