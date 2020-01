METEO – Stravolgimento invernale in arrivo in ITALIA con NEVE fino a quote molto basse. Ecco i dettagli

Anticiclone dominante in Italia

La giornata odierna inizia con il sole prevalente in Italia e con condizioni meteo asciutte salvo al sud Italia dove troviamo nubi irregolari e qualche pioggia. La settimana in corso inizia pertanto con cieli per lo più sereni e con clima freddo di notte e al primo mattino, complici i cieli sereni anche nelle ore notturne, sull’Italia le temperature risultano tipicamente invernali con gelate diffuse al primo mattino in pianura Padana e sulle valli interne del centro con punte fino a -5°c.

Situazione di blocco in mezza Europa

Anticiclone ancora ben espanso dalla penisola Iberica verso l’ Europa centro-meridionale con valori di pressione al suolo fino a 1030 hPa. In Italia le condizioni meteo si manterranno in gran parte stabili salvo al sud dove una debole circolazione depressionaria insiste con valori di pressione al livello del mare fino a 1020 hPa in corrispondenza della Tunisia. Attenzione tuttavia alle nebbie in pianura Padana e agli inquinanti atmosferici prodotti dalle grandi città i quali vengono intrappolati dentro lo strato di inversione prossimo al suolo con un periodo di permanenza dell’ordine di diversi giorni.

Novità in arrivo in Italia entro il prossimo weekend

L’anticiclone si allunga dalla Penisola Iberica all’Europa centro-meridionale inglobando anche l’Italia dove troviamo tempo stabile. Nessuna novità in arrivo in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni della settimana sia dal fronte meteorologico che sul fronte termico con l’Anticiclone dominante in Europa e con le perturbazioni lontane dall’Italia. Attenzione invece in vista del prossimo weekend qualcosa potrebbe cambiare con il ritorno del maltempo invernale in Italia.