Tempo ora più stabile in Italia anche se non mancherà occasione per qualche pioggia sulle regioni meridionali e in Appennino, previsioni meteo verso un sostanziale cambiamento da Giovedì.



PREVISIONI METEO: tempo in prevalenza stabile in Italia salvo locali piogge al sud, da Giovedì possibile peggioramento – 8 Ottobre 2018 – Nella giornata di domani, Martedì 9 Ottobre e in quella di Mercoledì 10 Ottobre le previsioni meteo in Italia risultano in prevalenza stabili con locali piogge solo in Sardegna, Sicilia, settori interni meridionali, Appennino abruzzese e nella giornata di Mercoledì anche sul Piemonte. Su tutte le altre regioni le piogge saranno assenti e avremo sole prevalente alternato soltanto a qualche rapido passaggio nuvoloso. La situazione sinottica attuale indica infatti una circolazione depressionaria situata sul Mediterraneo occidentale la quale genera ancora condizioni di locale instabilità sulla nostra Penisola, specialmente al Sud. Robusto campo di alta pressione sull’ Europa centro-orientale con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Attenzione poi a metà settimana quando le correnti instabili dall’ Atlantico potrebbero transitare anche in Italia e apportare un sensibile peggioramento del tempo specie al centro-nord.[…]