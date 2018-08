Previsioni meteo: temporali in aumento sulle pianure delle regioni settentrionali, vediamo le aree a rischio e dove tenderanno a svilupparsi

Previsioni meteo: temporali in aumento sulle pianure delle regioni settentrionali, vediamo le aree a rischio – La nostra Penisola risulta attualmente interessata da una fase in genere più stabile grazie ad una temporanea rimonta dell’anticiclone di origini subtropicali. Non mancheranno, tuttavia, episodi di instabilità in special modo sulle regioni settentrionali per il continuo afflusso di aria più umida e atlantica sulle nazioni centrali europee. Nella giornata di domani, domenica 12 agosto 2018, locali rovesci temporaleschi potranno interessare le pianure a confine tra Lombardia, Piemonte ed Emilia con fenomeni in formazione già dal primo pomeriggio e in intensificazione nelle ore successive. Sul resto del paese, tuttavia, non mancheranno precipitazioni convettive ma senza interessare le aree pianeggianti.