Previsioni meteo: temporali localmente molto intensi su diverse regioni italiane, il punto al dettaglio delle zone a maggiore rischio

Previsioni meteo: temporali localmente molto intensi su diverse regioni italiane, il punto delle zone a rischio – La profonda circolazione depressionaria che ha interessato la nostra Penisola in questi giorni, si sta lentamente esaurendo pur lasciando spazio ancora a molti fenomeni di instabilità specie durante le ore pomeridiane accompagnati da frequenti scariche elettriche ed improvvisi colpi di vento su quasi tutte le regioni italiane. Nonostante infatti i valori pressori risultino in lieve aumento, salda circolazione instabile in quota favorirà ancora nei prossimi giorni il perdurare id attività temporalesca in estensione fin verso le aree pianeggianti a partire dai rilievi alpini e appenninici. I settori a maggior rischio nei prossimi giorni risulteranno la pianura padana, le regioni di Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e ancora la Sardegna. Non mancheranno tuttavia fenomeni instabili anche sull’Appennino meridionale con rovesci localmente intensi tra Puglia, Molise, interne della Campania e Basilicata.