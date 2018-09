Un lieve cedimento dell’ Anticiclone responsabile dell’ estate settembrina finora in Italia favorirà il ritorno dei temporali al pomeriggio sui settori interni della penisola e delle isole maggiori.

Previsioni Meteo: ultima settimana d’estate secondo il calendario astronomico con maggiore instabilità in Italia – 17 Settembre 2018 – Temporali pomeridiani ora più probabili in quest’ ultima settimana dell’ Estate specialmente sui settori interni di Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Sardegna e Sicilia. Le previsioni meteo per le prossime ore e i prossimi giorni vanno verso un lieve peggioramento in Italia, avremo tuttavia clima gradevole e piuttosto mite con le temperature ancora tipiche di tarda estate. La situazione sinottica attuale vede infatti l’ Anticiclone in azione sull’Europa centro-orientale con valori pressori fino a 1025 hPa e una saccatura di bassa pressione subordinata alla vasta depressione nord-Atlantica raggiungere la penisola Iberica con valori pressori anche al di sotto dei 1010 hPa. Parte delle correnti instabili atlantiche in arrivo sulla penisola iberica raggiungono anche l’ Italia determinando qualche temporale pomeridiano.