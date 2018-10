Previsioni meteo: ultime fasi di bel tempo in Italia, da domani nubi in aumento e piogge autunnali in arrivo per diversi giorni

Sole e clima gradevole in tutta Italia in queste ore, nubi in aumento nella giornata di domani Venerdì 26 Ottobre e prime deboli piogge al centro-nord Italia. Attenzione che le previsioni meteo per il medio e lungo termine si faranno nettamente più dinamiche con le piogge in arrivo in tutta Italia. Si tratterà delle classiche piogge autunnali diffuse e continue per diverse ore della giornata. Seguite allora tutti i prossimi aggiornamenti sul nostro sito dove troverete tutte le previsioni dettagliate per le vostre località così come il nostro canale Youtube per rimanere sempre informati sulle previsioni meteo in Italia.