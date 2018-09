Residui fenomeni temporaleschi sulle regioni più meridionali, le previsioni meteo sull’ Italia tendono verso un generale miglioramento nel weekend

Previsioni Meteo: ultime precipitazioni al sud, bel tempo in Italia nel fine settimana – 21 Settembre 2018 – Tanto sole e clima estivo in arrivo nel weekend in Italia grazie all’ avvicinamento dell’ Anticiclone delle Azzorre. Queste sono le previsioni meteo sull’ Italia per i prossimi giorni, ma intanto una vasta circolazione instabile sul Mar Tirreno determina ancora qualche fenomeno sulle Isole maggiori e a tratti sulle regioni meridionali nel corso delle ore pomeridiane. Nella giornata di domani, sabato 22 settembre 2018, il tempo risulterà stabile sull’ Italia con sole prevalente da nord a sud e temperature in aumento, da segnalare soltanto delle residue precipitazioni sulla Sicilia e sulle regioni di nord-est. Clima tardo estivo poi nella giornata di Domenica 23 Settembre con tanto sole da nord a sud e temperature oltre la media del periodo anche di 5-7 gradi, specie sulle regioni centro-meridionali durante le ore centrali della giornata. Attenzione poi al possibile cambiamento di circolazione durante la prossima settimana con le temperature in drastico calo e inferiori la media.