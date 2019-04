Protezione Civile sta diffondendo comunicato urgente per il 1° Maggio “Forte allerta su queste regioni”

Maltempo in vista anche per il 1° maggio 2019

Anche 1° maggio 2019, Festa dei Lavoratori, il maltempo accompagnerà diverse regioni italiane. Di seguito potrete leggere la situazione aggiornata in relazione alle regioni che saranno interessate dal maltempo, con la Protezione Civile che ha emesso il consueto bollettino.

Protezione Civile, allerta gialla in Abruzzo e nel Lazio

Per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 1 aprile 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di ordinaria criticità per rischio temporali ed allerta gialla in Abruzzo, in relazione al bacino dell'Aterno e al bacino Alto del Sangro. Ordinaria criticità per rischio idraulico e allerta gialla anche nel Lazio, a Roma, nei bacini Costieri Nord, bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Protezione Civile, allerta gialla in Molise per rischio temporali

Sempre in relazione alla giornata di oggi, mercoledì 1 maggio 2019, la Protezione Civile ha dichiarato lo stato di ordinaria criticità per rischio temporali e allerta gialla in Molise nella zona Frentani – Sannio – Matese e Alto Volturno – Medio Sangro. Ordinaria criticità per rischio idraulico e allerta gialla anche in Umbria, nel Medio Tevere, Nera – Corno e Chiani – Paglia.