Processi fisico-chimici tra le latitudini groenlandesi e le zone equatoriali della terra posso influire sensibilmente sui trasferimenti di calore tra i tropici e l’ Europa.

Recenti studi evidenziano un’ importante correlazione tra lo scioglimento dei ghiacci artici con la corrente del Golfo – 17 Aprile 2018 – Sappiamo che la Corrente del Golfo impatta pesantemente sul clima dell’Europa centro-occidentale, Italia compresa. Sappiamo altrettanto che negli ultimi anni a questa parte lo scioglimento del ghiaccio marino artico sta avanzando in maniera inesorabile e a proposito di questo processo naturale, recenti studi hanno evidenziato la possibilità di un’ alterazione sull’ intensità della Corrente del Golfo anche nell’ imminente futuro. La circolazione termoalina atlantica (AMOC) strettamente dipendente dalla variazione di densità delle masse d’acqua secondo la loro temperatura e salinità, risente già di un forte rallentamento, di conseguenza anche la Corrente del Golfo ne risente. Con l’ elevato scioglimento dei ghiacciai groenlandesi a bassa salinità le acque dell’ Oceano alle latitudini settentrionali risultano meno dense e pesanti. Per alimentare la circolazione degli oceani o Grande Nastro Trasportatore, l’acqua fredda e densa per l’ elevata percentuale di salinità intorno alla Groenlandia deve scendere in profondità e dirigersi verso le zone equatoriali per poi risalire e fare il viaggio inverso. Ecco spiegato il rallentamento della circolazione termoalina atlantica (AMOC) con ripercussioni anche sulla Corrente del Golfo.

