Tendenza meteo Italia luglio 2020

Non si possono avere a disposizione previsioni meteo affidabili per un periodo così distante, possiamo però rivelare la tendenza per il mese centrale dell’estate. Le ultime uscite dei modelli stagionali mostrano anomalie di temperatura positive ma senza eccessi su buona parte della fascia mediterranea, dalla penisola iberica a quella balcanica passando anche per l’Italia. Precipitazioni invece sotto la media specie alle latitudini più basse. Nel complesso il mese di luglio potrebbe essere caldo in Italia ma senza particolari eccessi e con precipitazioni per lo più sotto forma di temporali pomeridiani.

Saldi estivi 2020, ecco la data di inizio in tutta Italia | I consigli per evitare le truffe

Si avvicina sempre di più la data di inizio dei saldi estivi 2020, per la gioia di milioni di consumatori che non vedono l’ora di accaparrarsi capi di abbigliamento a prezzi scontati. Si prevedono già giornate di shopping sfrenato e grandi affari da portare a casa. Gli sconti infatti possono arrivare fino al 70% su vestiti, scarpe, borse e tanti altri prodotti. É stata anche ufficializzata la data di inizio degli sconti. La prima novità, come riporta Io Donna, è che le date non saranno scaglionate a seconda delle varie regioni del paese. Tutte le regioni partiranno il 1° agosto 2020. C’è una novità quindi, ovvero uno slittamento di un mese rispetto al solito, con il posticipo dei saldi invernali a febbraio 2021. Il motivo della “data unificata” di inizio saldi è quello di evitare uno spostamento di massa, potenzialmente incontrollabile, da una regione all’altra in base a quelle che avrebbero iniziato prima la stagione degli sconti. Ci sono però alcune delle eccezioni.

Ecco le regioni che inizieranno prima i saldi

La Confcommercio ha dato la possibilità di sospendere il divieto di fare sconti 30 giorni prima dell’inizio dei saldi. Lombardia, Liguria, Veneto e Lazio già hanno accolto positivamente questa decisione. Anche in Sicilia i saldi prenderanno il via già l’1 luglio, come ha deciso l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano. L’obiettivo definitivo è quello di evitare il disastro economico-sociale per questo motivo alcune regioni hanno chiesto e ottenuto l’autorizzazione ad iniziare i saldi con qualche giorno d’anticipo. In Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio e Sicilia si potrà vendere merce a prezzo scontato già a partire dal 1° luglio, un mese prima della data indicata come inizio in Italia. Nella pagina successiva trovate alcuni importanti consigli del Codacons per evitare truffe nel periodo di saldi.