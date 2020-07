Previsioni meteo Italia 19 luglio 2020

Al Nord al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio un po’ di instabilità sull’arco alpino porterà alla formazione di nuvolosità associata a isolati acquazzoni, ampie schiarite altrove. In serata residue piogge sulle Alpi orientali, asciutto altrove con nubi sparse alternate a schiarite. Al Centro al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Al pomeriggio locali addensamenti sui settori interni ma senza fenomeni di rilievo associati, sole prevalente sulle coste. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle isole al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali piogge tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni o locali temporali su Calabria, Sicilia e Sardegna, più asciutto altrove. In serata torna il bel tempo ovunque con poche nubi e ampie aperture del cielo.

Saldi estivi 2020, la data ufficiale di inizio in Italia: ecco le regioni che anticipano | I consigli anti truffa

Si avvicinano i saldi estivi 2020, “evento” attesissimo da milioni di italiani ansiosi di fare shopping a prezzo ridotto: in via del tutto eccezionale rispetto agli scorsi anni, a causa della pandemia da coronavirus, è stata scelta una data di inizio unica per tutta l’Italia, il 1° agosto (eccetto la Campania che anticipa al 20 luglio). In Sicilia e in Calabria i saldi estivi sono in realtà già iniziati il 1°luglio, con risultati confortanti stando alle prime statistiche che provengono dalle regioni. Si è deciso di stabilire una data unica per l’intero territorio italiano al fine di evitare spostamenti di massa da una regione all’altra: in un periodo contrassegnato dalle misure per il distanziamento sociale, ogni forma di assembramento va evitata caldamente anche con provvedimenti eccezionali.

Le regioni che hanno deciso di iniziare prima e altre info

É stata lasciata ampia discrezionalità alle regioni di poter operare in autonomia. La Campania per questo motivo ha deciso alcuni giorni fa, di anticipare rispetto alle altre regioni, decidendo di iniziare la stagione dei saldi estivi il 20 luglio 2020. La decisione è stata presa dopo una mozione in consiglio regionale. La durata dei saldi, lo ricordiamo, sarà al massimo di 60 giorni: questo significa che nella gran parte della regioni, gli acquisti potranno essere effettuati con gli sconti fino a fine settembre. Nelle pagine successive trovate anche i consigli per evitare le truffe.