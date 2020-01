Saldi invernali 2020, come evitare le truffe online | Calendario regione per regione | Meteo Italia

METEO ITALIA 12 GENNAIO 2020

Dopo la breve parentesi fredda dell’Epifania l’Italia è nuovamente alle prese con una nuova rimonta anticiclonica di matrice azzorriana, piuttosto duratura per il periodo che stiamo vivendo. Ciò sta apportando condizioni meteo generalmente stabili con tempo asciutto e cieli che in prevalenza si mostrano soleggiati o poco nuvolosi, salvo poche e rare eccezioni. Qualche episodio nebbioso sarà possibile riscontrarlo ancora sulla Pianura Padana, mentre una goccia fredda sul basso Mediterraneo causerà qualche pioggia di debole intensità sui settori jonici di Calabria e Sicilia.

Saldi invernali 2020, come evitare le truffe online

I saldi invernali 2020 sono partiti in tutte le regioni d’Italia: via ufficiale alla prima stagione di sconti del nuovo anno, con prezzi ridotti sia nei negozi fisici che in quelli online. E a proposito dello shopping sul web, attenzione alle truffe! Sono sempre più diffusi i siti truffaldini che ingannano i clienti con sconti invitanti che in realtà non esistono. Come funzionano? Con i link che girano via mail o via social, come spiega il sito NotizieOra.it. Ecco i consigli della polizia postale per non rimanere vittime di queste pericolose truffe.

I consigli per evitare le truffe online

Il primo consiglio è quello di acquistare online solo da siti ufficiali e affidabili (meglio controllare se ci sono feedback di altri utenti che hanno acquistato in precedenza). Avere il browser sempre aggiornato (Chrome, Safari ecc.) è un altro modo utile per evitare di rimanere vittime di truffe sui saldi. Accertarsi, inoltre, che le spedizioni abbiano un numero di tracciabilità e la possibilità di rimborso o di reso (nel caso di acquisto non funzionante o di altri problemi). Ma soprattutto non aprire mai link ricevuti via mail da fonti non ufficiali o “siti strani”: potrebbero contenere virus pericolosi per il pc o, peggio, rubare dati sensibili agli utenti.