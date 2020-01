Sciopero aerei martedì 14 gennaio 2020: orari e info stop trasporto aereo in Italia | I motivi della protesta

METEO ITALIA 14 GENNAIO 2020

Al nord al mattino tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni, deboli piogge sulla Liguria. Al pomeriggio ancora cieli in prevalenza nuvolosi e deboli piogge in Liguria, asciutto altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità anche compatta, ancora pioviggini sulla Liguria. Al centro al mattino nuvolosità irregolare alternata a schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite, deboli piogge possibili sull’alta Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco nuvolosi. Al Sud e sulle isole al mattino locali piogge sulla Sicilia, asciutto altrove ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio ancora nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità irregolare a tratti anche compatta.

Sciopero aerei martedì 14 gennaio 2020: stop da 4 a 24 ore in tutta Italia

Martedì 14 gennaio 2020 ci sarà uno sciopero del trasporto aereo indetto dai sindacati Unica, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Ta. L’agitazione, come riporta Adnkronos, avrà la durata di 4 ore: gli aerei e il personale aeroportuale di Bologna Guglielmo Marconi, Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Reggio Calabria e Aeroporti di Venezia saranno fermi dalle ore 13 alle 17 (ad Ancona, Perugia e Aeroporto d’Abruzzo di Pescara lo sciopero sarà di 24 ore). Stop di 8 ore per il personale Enav a Roma. Una situazione che creerà inevitabilmente parecchi disagi a chi dovrà viaggiare in quella data e in quella fascia oraria. Tra le compagnie aeree che aderiranno allo stop si segnalano Air Italy, EasyJet Albastar, Ernest Airlines e Volotea di Ultratrasporti.

I motivi dello sciopero

I sindacati, prosegue Adnkronos, hanno indetto lo sciopero dopo un incontro con esponenti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il motivo è richiedere provvedimenti per salvaguardare il settore del trasporto aereo “Il settore – fanno sapere le organizzazioni sindacali con un nota congiunta – è attraversato da tempo da pesantissime crisi ed inefficienze di sistema per mancanza di necessarie iniziative da parte di questo e del precedente Governo, che stiamo reiteratamente chiedendo“. Tra i motivi dello sciopero del 14/1 c’è anche la protesta contro la decisione del Ministero di stralciare dal decreto Milleproroghe il finanziamento del Fondo di solidarietà del Trasporto Aereo, necessario a salvaguardare il reddito di migliaia di famiglie. I sindacati chiedono anche “l’avvio del tavolo presso il Mit presso il Mit per la definizione di regole che mettano fine al dumping contrattuale ed alla competizione selvaggia tra le imprese dei servizi di terra e tra i vettori“.