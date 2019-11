Sciopero benzinai 6-8 novembre 2019: tutte le pompe aperte | Orari, info e motivi stop | Meteo

Tendenza meteo Italia 6-7 novembre 2019

Si apre una lunga e intensa fase di maltempo in Italia con le correnti nord-atlantiche in transito. Da oggi fino alla giornata di giovedì 7 novembre saranno molte le occasioni di maltempo in tutte le regioni d’Italia, vediamo nello specifico. Durante la giornata di oggi il grosso delle precipitazioni si concentrerà al centro-nord Italia nel pomeriggio mentre nella giornata di domani il maltempo imperverserà soprattutto al centro-sud Italia con la Campania, Calabria e Sicilia le regioni più a rischio nubifragi. Per la giornata di giovedì mentre il tempo migliorerà momentaneamente al centro, troveremo ancora piogge o temporali al sud e al nord. Neve in arrivo sulle Alpi fino sotto i 1500 metri di quota e temperature in ulteriore calo.

Sciopero benzinai 6-8 novembre 2019: le info

In arrivo due giornate di passione e disagi per quanto riguarda automobilisti, motociclisti e chi ha un veicolo: dalle ore 6 di mercoledì 6 alle ore 6 di venerdì 8 novembre 2019 è previsto uno sciopero dei benzinai, come riporta FanPage.it, in tutta Italia. Si tratta di una protesta di 48 ore no stop indetta dai sindacati Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. L’interruzione del servizio riguarderà tutte le pompe stradali e autostradali d’Italia e anche i self service; tuttavia alcune pompe saranno eccezionalmente aperte, le trovate a questo link.

I motivi dello sciopero

Lo sciopero dei benzinai, spiega FanPage.it, è stato indetto per protesta contro il Governo, accusato di penalizzare il settore con «adempimenti inutili e cervellotici» e un carico fiscale eccessivo. I sindacati dei gestori protestano contro le misure intraprese dal governo, ovvero la fatturazione elettronica, i registratori di cassa telematici e la rimodulazione dell’Indice Sintetico di Affidabilità (Isa). L’elenco comprende anche l’introduzione di Documenti di Trasporto (Das) e la modalità di Registrazione giornaliera in formato elettronico.