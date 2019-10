Sciopero trasporti Milano 25 ottobre 2019, info orari stop aerei, metropolitana e trasporto pubblici e meteo

Tendenza meteo Italia – 25 ottobre 2019

Una vasta circolazione depressionaria con aria fredda in quota si è isolata sulla Penisola Iberica e nei prossimi giorni, secondo i principali modelli meteo, la perturbazione si muoverà verso il Mediterraneo centrale raggiungendo prima la Sardegna e poi Tunisia e Algeria. Tempo in peggioramento quindi sull’Italia, con maltempo intenso specie sui settori occidentali della Penisola e sulle Isole Maggiori dove non si escludono locali nubifragi. In particolare per quello che riguarda venerdì 25, con la goccia fredda che si dovrebbe trovare tra Sardegna e Sicilia, sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi soprattutto al Sud, con possibili nubifragi specie tra Sicilia e Calabria. Qualche pioggia non si esclude neanche sulle regioni centrali nelle prime ore del giorno, mentre al Nord Italia il tempo rimarrà prevalentemente asciutto. Temperature in diminuzione specie sulle regioni centro meridionali.

Sciopero trasporti Milano, 25 ottobre 2019: le ragioni della protesta

Il prossimo venerdì 25 ottobre, sarà una giornata di passione per i tanti milanesi che si dovranno spostare, a causa dello sciopero generale di 24 ore indetto dal Sindacato Generale di Base, dalla Confederazione Unitaria di Base, dall’Unione Sindacale Italiana e dai Cobas che causerà un ritardo nelle linee metropolitane ma anche la cancellazione di voli aerei. Tra le motivazioni della protesta addotte dalle parti sociali ci sono l’aumento dei salari, delle pensioni e del salario medio garantito. Le sigle sindacali vogliono anche sensibilizzare le istituzioni sulla questione dell’eccessiva pressione fiscale su salari e pensioni, ma anche sull’esigenza di ridurre l’orario settimanale di lavoro e di superare il Jobs Act che ha eliminato molte tutele.

Gli orari dello stop ai trasporti

Per quanto riguarda il trasporto aereo, il personale delle compagnie si fermerà dalle 00.01 alle 24 del 25 ottobre, mentre il personale operante nel settore ferroviario si asterrà dal servizio dalle 21 del 24 ottobre alle 21 del giorno dopo. Si fermerà per l’intera giornata di venerdì 25 ottobre 2019, il trasporto marittimo.