Sciopero trasporti Milano oggi, domenica 15 dicembre 2019: info e orari mezzi Trenord | Meteo

Previsioni meteo Lombardia 15 dicembre 2019 Cieli sereni o poco nuvolosi nella giornata di domenica 15 dicembre 2019 in Lombardia, con nuvolosità nei settori settentrionali tra Lecco, Bergamo e Sondrio. Maggiore instabilità in serata. Per quanto riguarda Milano, possibile ghiaccio e riduzioni della visibilità nella prima della giornata, con temperature tra 0 e 6 gradi. Non sono previste piogge. Sciopero trasporti Milano domani 15 dicembre 2019: info e orari mezzi Trenord. I treni garantiti in Lombardia – Meteo Giornata di possibili disagi a Milano e dintorni: come si legge su Repubblica.it, infatti, domenica 15 dicembre 2019 ci sarà uno sciopero del trasporto ferroviario in Lombardia, indetto dal sindacato autonomo Orsa. Previsti dunque ritardi o cancellazioni di corse su diverse linee dei treni Trenord. Sciopero trasporti 15 dicembre 2019: le motivazioni Lo sciopero del trasporto ferroviario in Lombardia in programma domenica 15 dicembre 2019 è stato indetto per denunciare “obiettivi conflittuali verso l’azienda allo scopo di causare significativi disagi alla mobilità in occasione dei grandi eventi del periodo natalizio”.

Sciopero trasporti 15 dicembre 2019: orari e corse garantite Lo sciopero del trasporto ferroviario in Lombardia avrà luogo dalle ore 3 di domenica 15 alle ore 2 di lunedì 16 dicembre 2019. Essendo una giornata festiva non sono previste fasce orarie di garanzia. Disponibili, però, autobus sostitutivi senza fermate intermedie per quanto riguarda i collegamenti aeroportuali tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto e Stabio in caso di non effettuazione dei treni. Sul sito di Trenord sono segnalati i treni a lunga percorrenza garantiti.