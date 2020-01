Smog oltre il limite, blocco traffico in diverse regioni d’Italia: ecco i veicoli che non possono circolare e dove

METEO PIEMONTE 9 GENNAIO 2020

Un vasto promontorio di Alta pressione si estende dalle Isole Azzorre e arriva ad interessare buona parte dell’Europa centro-occidentale, avvolgendo anche lo stivale e apportando condizioni meteo di generale stabilità con tempo asciutto e cieli in prevalenza soleggiati sulla nostra Penisola, eccezion fatta per qualche nebbia in Pianura Padana, comunque in dissolvimento entro il pomeriggio. Nello specifico caso delle previsioni meteo per il Piemonte, per tutta la giornata di domani si attende generale stabilità accompagnata da cieli sereni o al più poco nuvolosi, con temperature contenute nella media del periodo o leggermente al di sopra.

Smog oltre il limite, blocco traffico in diverse regioni d’Italia

É stato emanato il primo blocco traffico del 2020: come riportato da Ansa.it, dalle ore 8 di oggi (mercoledì 8 gennaio) e fino a nuovo ordine a Torino e in altri 12 comuni dell’area metropolitana non possono circolare i veicoli diesel euro 5 costruiti prima del 2013. Il motivo? Le polveri sottili, generate dall’anticiclone che da giorni staziona sull’Italia, hanno superato i 50 microgrammi al metro cubo facendo scattare l’allarme smog. Torino e altre città piemontesi, infatti, si sono “svegliate” con una fitta nebbia. E non sono le uniche…

La situazione

I veicoli diesel euro 4 ed euro 5, riporta Ansa.it, non potranno circolare dalle ore 8 alle ore 19 a Torino, Alessandria e Novi Ligure: le micropolveri sono oltre il limite da circa 10 giorni, da qui il provvedimento della Regione. Anche se le previsioni non sono incoraggianti in quanto nei prossimi giorni le polveri in Piemonte dovrebbero alzarsi ancora di più, il che rende al momento impossibile stabilire fin quando il divieto di circolazione sarà attivo. Giovedì 9 gennaio è in programma un nuovo rilevamento della presenza nell’aria di polveri sottili. Ma quella piemontese non è l’unica regione alle prese con lo smog: divieti anche in Lombardia, Veneto e Toscana.