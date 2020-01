SUPER ANTICICLONE si distende sui paralleli grazie ad un compattamento del VORTICE POLARE, i dettagli

Torna l’Alta pressione in Italia dopo il freddo dell’Epifania

Archiviata un’Epifania con l’affluenza di aria via via più fredda soprattutto sulle regioni centro-meridionali italiane e in particolare quelle del versante orientale con qualche nevicata al di sopra dei 700/1000 metri dipendentemente dalle zone, l’Alta pressione di origine azzorriana si è ora nuovamente innalzata sulla nostra Penisola e su gran parte dell’Europa centro-occidentale. Condizioni meteo dunque generalmente stabili con tempo in prevalenza asciutto e cieli soleggiati o poco nuvolosi, anche se c’è qualche eccezione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche pioggia sulla Sardegna orientale e nebbie in Pianura Padana

L’Alta pressione porta aria più mite in Italia in seguito ad un raffreddamento del suolo causato dalle correnti artiche che hanno interessato la nostra Penisola per l’Epifania. Lo scorrimento di aria più mite sopra un suolo più freddo dà origine alla nebbia che da ieri sera avvolge interamente la Pianura Padana, con temperature comunque piuttosto invernali e fenomeni di galaverna nel milanese. Qualche pioggia invece sulla Sardegna orientale a causa di una circolazione atlantica secondaria presente sul basso Mediterraneo, con fenomeni generalmente di debole intensità, così come gli accumuli che causano.

Vortice polare si compatta

Il vortice polare non sarebbe altro che un’area semipermanente di bassa pressione presente nei pressi del Polo Nord in tutte le stagioni all’infuori di quella estiva. Spesso i movimenti di tale area depressionaria sono risultati determinanti anche alle nostre latitudini per quanto riguarda il proseguo degli inverni mediterranei. Nei prossimi giorni esso subirà un ricompattamento e un accentramento in sede, vediamo tutto ciò cosa comporta.