Valori di Temperatura quasi estivi in Italia specie sulla pianura Padana e ben oltre la media del periodo con punte fino a 30°c.

Caldo Italia, temperature oltre la media del periodo in questi giorni specie sulle regioni settentrionali – 23 Aprile 2018 – Stiamo vivendo un vero e proprio anticipo d’ estate in questa ultima decade del mese di Aprile con le temperature che sono salite progressivamente sull’ Italia centro-settentrionale dove si sfiorano già i 30°c su alcune città della pianura Padana. Nella giornata di oggi infatti le provincie del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli raggiungeranno i 27-29°c e localmente toccheranno la soglia dei 30°c. Valori ovviamente oltre la media del periodo e come si nota sulla foto accanto la quale indica la temperatura di Geopotenziale a 850hPa (1500 metri di quota) siamo su 6-8°c oltre la media del periodo sulle regioni nord-occidentali, poco meno su quelle nord-orientali e su quelle centrali mentre sulle regioni meridionali le temperature risultano ancora in media, ma in graduale aumento durante i prossimi giorni della settimana.[…]