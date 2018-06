Temperature: ulteriore calo termico nelle prossime ore. Fresco fuori stagione ancora più intenso ad inizio settimana. Martedì molte città non oltre i 22 gradi

Temperature: ulteriore calo termico nelle prossime ore. Fresco fuori stagione ancora più intenso ad inizio settimana. Martedì molte città non oltre i 22 gradi – L’ondata di maltempo che sta interessando la penisola porta con sé una ventilazione settentrionale che ha determinato un sensibile calo delle temperature. Oggi temporaneo rialzo dei valori al nord, in calo al centro-sud, domani invece ulteriore calo termico e fresco fuori stagione su molte zone della penisola. Martedì l’instabilità si concentrerà principalmente al centro e al sud dello stivale con precipitazioni anche intense, soprattutto su zone interne del centro, Puglia, Calabria e Basilicata unite ad un sensibile calo termico specie al meridione. Molte città dell’Italia centrale, specie zone interne e del sud, non supereranno i 22-23 gradi di massima con clima fresco fuori stagione. Valori ovunque compresi entro i 27-28 gradi e non oltre. […]