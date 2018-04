Tempesta di sabbia al sud: pioggia e venti sin oltre 100 km/h stanno interessando molte regioni. Numerosi i disagi

Tempesta di sabbia al sud: pioggia e venti sin oltre 100 km/h stanno interessando molte regioni – Maltempo con piogge e soprattutto venti fortissimi stanno spazzando parte del sud Italia, in modo particolare Sicilia, Calabria e Sardegna. Proprio in Sardegna e Sicilia ieri le raffiche più forti hanno raggiunto addirittura i 122km/h a Capo Carbonara, e sui 100 km/h in molte zone della Sicilia. Il forte vento nella Sicilia ha creato disagi e arrecato gravi danni agli impianti serricoli, impalcature crollate ed alberi caduti come fossero birilli. Molta la sabbia in sospensione, quindi una vera e propria tempesta di sabbia che continua ancora adesso su determinate zone, anche se il peggio sembra passato. […]